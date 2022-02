Kaïs Saïed en mode pharaon





C’est le photo-montage le plus drôle qui circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux tunisiens.

Un Kaïs Saïed habillé en pharaon. Un vêtement qui lui sied à merveille, lui qui a taillé un décret sur mesure pour satisfaire son ego démesuré.

Après s’être arrogé les pleins pouvoirs en juillet dernier, le voilà maintenant faire main basse sur le pouvoir judiciaire. Il décrète que son texte est supérieur à la loi et même à la constitution, il s’attribue des prérogatives que ni Pinochet, ni Saddam, ni même Jong-Un n’a eues et s’arroge le droit de sanctionner et de limoger les magistrats qu’il veut.





Kaïs Saïed est grisé par le pouvoir, comme beaucoup de ses prédécesseurs. Lui, qui adore tant l’Histoire, il devrait se documenter sur le sort qu’ont réservé les peuples à ses semblables.

R.B.H