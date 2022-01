Quand la chambre spécialisée en justice transitionnelle ignore le décès des accusés !

L’avocat Nizar Ayed a publié un statut ce jeudi 20 janvier 2022, pour revenir sur une scène qui a eu lieu a sein de la chambre spécialisée en justice transitionnelle.

« La chambre spécialisée en justice transitionnelle appelle ce matin les accusés et cherche dans la salle, Mohamed Béji Hamda et Chedly Ayari, en leurs qualités d’anciens gouverneurs de la Banque centrale, mais sans réponse ! Les deux ont quitté cette vie après avoir servi la Tunisie. Le Tribunal n’a pas prié pour leur âme, mais le fait que cette chambre ignore le décès de deux gros calibres des Finances publiques dans le pays dénote d’une grande ignorance de la chose publique. Cela laisse poser plusieurs interrogations à propos du sérieux de ces procès vindicatifs », indique Nizar Ayed .

La loi a créé, des « chambres spécialisées » au sein des tribunaux de première instance chargées de prendre en charge les affaires de viol et toute forme de violence sexuelle, homicide volontaire, torture, disparition forcée et exécution arbitraire, commis depuis le 1er juin 1955, et ce sans délai de prescription, et sans être freiné ni par le principe de non-rétroactivité, ni par l'autorité de la chose jugée





S.H