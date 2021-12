Hannibal Mejbri : Le jeune joueur qui fait chavirer le cœur des Tunisiens

Les Tunisiens ont suivi de près la Coupe arabe qui s’est déroulée, ces derniers jours, au Qatar. Ce tournoi a permis de révéler au grand public le jeune Hannibal Mejbri. Sa jeunesse, sa prestation et son talent ont capté les regards, et ses photos envahissent les réseaux sociaux.













Les Tunisiens se sont dits fiers de ce jeune homme d’à peine 18 ans, qui a pu se distinguer parmi les grands, avec son jeu et son esprit sportif. D’ailleurs, il a obtenu, à deux reprises, le titre de l’homme du match durant ce tournoi.









Ainsi, et bien que la Tunisie se soit inclinée face à l’Algérie en finale, hier, le public s’est dit fier d’avoir “gagné ce talent”, qui devrait être un modèle à suivre pour les jeunes Tunisiens.















Le club anglais Manchester United lui a d'ailleurs rendu hommage sur sa page Facebook, hier à l'issue du match, écrivant "un tournoi dont tu peux être fier, Hannibal" et en affichant le drapeau national tunisien.









Né le 21 janvier 2003 à Ivry-sur-Seine, Hannibal Mejbri évolue en tant que milieu de terrain avec Manchester United. Il rejoint l'équipe des jeunes de Manchester United en 2019 en provenance de l'AS Monaco. Il avait auparavant passé du temps à l'académie de Clairefontaine. Il a fait ses débuts chez les seniors pour Manchester lors d'un match du championnat d'Angleterre en mai 2021. Mejbri a représenté la France au niveau des moins de 16 ans et des moins de 17 ans. Il est appelé pour la première fois en équipe nationale de Tunisie en 2021.





S.H