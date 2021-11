Polémique - Hijab unisexe né de la collaboration entre Benetton et le rappeur tuniso-italien Ghali

L’entreprise de mode italienne Benetton, dont les campagnes publicitaires choc ont souvent crée la polémique fait encore parler d’elle depuis le lancement de la collaboration en 2021 entre la marque et le rappeur italien d’origine tunisienne Ghali.

Au cœur de la polémique cette fois, un des produits phares de la collection, un Hijab unisexe que l’artiste, qui revendique une collection « transversale » adressée à tous comme sa musique, est tout particulièrement fier de présenter comme en témoignent ses publications sur Instagram.

Ce produit n’est toutefois pas du goût de tous. En effet, si certains s’en amusent et saluent même cette autre façon de prôner l’égalité entre les hommes et les femmes –musulmans- d’autres, en revanche, ne voient pas d’un bon œil la banalisation de l'un des « outils de soumission de la femme » et trouvent outrageant qu’on puisse en faire la promotion.

Le principal intéressé quant à lui semble bien loin de tout cela. L’enfant d’immigrés qu’il est clame une diversité enrichissante, un brassage des cultures prôné également par la marque qui a pour credo d’unir les couleurs.

La marque, quant à elle, parle d'autocélébration, d’une approche inclusive du genre, de la religion, de l'âge et de la forme de l’éthique multi générationnelle de Benetton que cette collaboration vient renforcer.

M.B.Z