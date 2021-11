Moncef Marzouki et l’utilisation abusive de photos de journalistes sans leur consentement

L’ancien président Moncef Marzouki a changé la photo de couverture de sa page officielle en puisant dans les images de journalistes. Ainsi, il a pris celle d’une manifestation de journalistes regroupés devant le syndicat lors d’une manifestation appelant à la liberté de la presse.

Le souci est que plusieurs journalistes figurant sur cette photo n’ont jamais donné leur consentement pour une utilisation, à des fins propagandistes, de leur image.

Faouzia Ghiloufi, membre du bureau directeur du syndicat, a dénoncé ainsi cette utilisation en déclarant : « Ce n’est pas possible ! Il n’a trouvé que cette photo pour illustrer sa page ? Mais que veut-il dire ? ». Idem pour Leïla Benbrahim qui s’interroge sur le sens que l’ancien président veut donner.

Najoua Hammami a été la plus virulente et a partagé une lettre ouverte, rapidement relayée par les autres journalistes dont les images ont été détournées. Elle écrit : « Monsieur le président, je ne connais pas vos motivations pour utiliser notre photo comme photo de couverture et je vous invite à contacter l’administrateur de votre page pour lui dire : « arrête le populisme et trouve autre chose pour égayer la page, nous ne sommes pas un objet de décor ».

Vous avez été et vous serez encore l’ancien président de ce pays que vous avez insulté et humilié avec vos dernières déclarations. Vous êtes aujourd’hui accusé de complot contre l’Etat, alors vous n’avez pas besoin d’immiscer les journalistes hommes et femmes dans vos problèmes et vos humeurs politiques. Je vous invite à retirer la photo, parce que les journalistes n’ont pas besoin de vous. »

Bon à rappeler, Moncef Marzouki, quand il était président, avait des relations les plus tendues avec les journalistes tunisiens. C’est lui qui a publié le « livre noir » répertoriant les journalistes qui ont soi-disant collaboré avec le régime de Ben Ali et ce par la diffusion de leurs correspondances personnelles avec le palais de Carthage. C’est aussi lui qui traite, régulièrement, de médias de la honte tous ceux qui se sont opposés à lui. Sans parler des procès intentés contre les journalistes qui le dérangeaient un peu trop.

Notons que Marzouki n'a pas bronché et a refusé de changer la photo en question, alors que les réserves des journalistes ont été émises depuis trois jours.

R.B.H