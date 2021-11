Messenger, Instagram et Whatsapp touchés par des dysfonctionnements

Plusieurs services du groupe Meta, à savoir Instagram, Messenger et Whatsapp, ont connu des perturbations dans la soirée de ce mercredi 3 novembre 2021.

Sur « downdetector », les internautes ont commencé à signaler des dysfonctionnements à peu près à 19 heures. Ces services ont été ralentis pour certains et carrément inaccessibles pour d’autres.

Cet incident a vite fait de rappeler la panne des services du groupe Meta, Messenger, Instagram (Facebook) et WhatsApp survenue le 4 octobre 2021.

Ces plateformes étaient inaccessibles durant plus de six heures et des millions d’utilisateurs se sont tournés vers d’autres applications telles que Twitter où un flux sans précédent a été constaté. Twitter, où des hashtags #messengerdown et #whatsappdown n’ont pas tardé ce soir à se hisser dans les tendances.

M.B.Z