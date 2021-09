La cigarette de Latifa Gafsi révèle la pudibonderie de certains internautes

Le patron de la chaîne El Hiwar Ettounsi, Sami El Fehri a, déjà, entamé la réalisation de son feuilleton ramadanesque « Baraa » (Innocence). Les coulisses du tournage suscitent la curiosité de beaucoup d’internautes qui se montrent preneurs de toutes les photos publiées sur les réseaux sociaux.

Cependant, la photo de la grande actrice et la grande dame de théâtre, Latifa Gafsa, n’a pas été du goût de plusieurs d'entre eux. La raison ? Accompagnée de Sami El Fehri, l’actrice avait sa cigarette à la main !

Rien que pour cela, des centaines de commentaires ont envahi la toile pour dénoncer, ce qui est considéré comme "l'impudeur de la grande dame".

Son histoire et sa grande carrière ont été totalement occultés par ceux qui ont rivalisé en insultes et dénigrements.

D'autres internautes, en revanche, se sont montrés plus ouverts et plus cléments rappelant la liberté personnelle de toute femme en se disant choqués par ces propos venus d’une autre époque et issus d’un environnement obscur.

S.H