Mariage entre les vaccinés : un nouveau groupe tunisien de rencontres

Après les « Mariage entre médecins », « Mariage entre ingénieurs »… voici « Mariage entre les vaccinés ». Ce nouveau groupe tunisien de rencontres - mais surtout de plaisanteries - vient de voir le jour sur Facebook et il semble subjuguer les internautes. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le compteur des adhésions est en train d’exploser !

Avec des publications avant tout satiriques et ironiques, une charte d‘utilisation toute simple appelle, notamment, « à éviter la discrimination sur la base du type de vaccins afin de ne pas offenser ceux et celles qui ont reçu des injections de vaccins chinois », le groupe prône « des échanges dans le respect » et invite ses membres à signaler « tout dépassement ou toute personne non vaccinée ».

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour trouver son âme sœur en ces temps difficiles ! D’ailleurs, toute personne souhaitant rejoindre ce groupe doit avant tout remplir un formulaire qui n’existe pas. Au fait il suffit de cliquer sur le bouton « rejoindre ce groupe » et vous y êtes !

N.J.