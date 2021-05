Khaby Lame, le nouveau roi des réseaux sociaux qui fait rire la planète entière

Il est Sénégalais, il vit en Italie, il n’a que 21 ans et pourtant il réussit à faire rire la planète entière. Lui, c’est Khaby Lame dont les très courtes vidéos muettes sur Tiktok se partagent en millions tous les jours, sur tous les continents. Pourtant, il n’a grandi ni avec Charlie Chaplin, ni avec Laurel & Hardy. Il est présent sur Facebook, sur Tiktok, sur Instagram et est suivi par 44,7 millions d’internautes de tous âges et de toutes nationalités, notamment sur le réseau des jeunes Tik Tok. Il est déjà une star en Italie, où il a fait l’objet de plusieurs articles de presse, mais également en Russie et au Brésil.

La force des vidéos de Khaby Lame ? Elles sont basées sur le langage corporel non verbal. Il a des expressions faciales extraordinaires qui lui font éviter de prononcer un quelconque mot. Du coup, il a cassé la barrière linguistique avec ce langage facial universel.

Ce qu’il fait, c’est de prendre des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux (notamment Tik Tok) et de les moquer ensuite. Le genre de vidéos improbables proposant des astuces absurdes et trompeuses (appelées life hack). Il diffuse la vidéo en question, puis il réagit dessus avec un air incrédule et dubitatif accompagné du même geste des deux mains, comme pour dire « c’est évident mon cher Watson ». Regarder son expression sur le visage avec le geste de la main fait tout de suite rire et on se presse immédiatement pour voir la vidéo suivante ou revoir la vidéo une deuxième et une troisième fois, tant les scènes sont captivantes et hilarantes.

A l’origine de ce succès planétaire, le confinement de 2020 lorsqu’il a perdu son boulot. Pour occuper ses journées de chômeur cloitré à la maison malgré lui, dans une cité populaire, il a commencé à faire des vidéos comiques. La mayonnaise a pris tout de suite, ce qui l’a encouragé à aller de l’avant.

Grand fan de Will Smith, il n’envisage pas de s’arrêter et rêve de mener une carrière comme lui. Il se voit ainsi jouer dans des séries et des films et rendre les gens heureux, exactement comme Will Smith le faisait avant lui.

R.B.H.