Nabil Karoui crie à l’injustice

La page Facebook du président de Qalb Tounes Nabil Karoui, a publié ce lundi 17 mai 2021 un post Facebook avec un cri à l’injustice, un appel à Dieu et un extrait d’une sourate coranique. « Dieu, je subis une injustice et tu le sais. Je suis défait et toi, tu es triomphant. »

La sourate coranique rappelle que ceux qui commettent des injustices subissent un affreux châtiment.

Le post est conclu par le Hashtag Nabil Karoui, l’otage.













Un hasthag déjà utilisé par le président de Qalb Tounes et candidat malheureux à la présidentielle de 2019, qui se dit, par ailleurs, "prisonnier politique".





Nabil Karoui avait été placé en détention le 24 décembre 2020 dans le cadre des investigations menées par le pôle judiciaire financier dans une affaire de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Le juge d’instruction au pôle judiciaire financier avait décidé le 24 février de le libérer en contrepartie d’une caution de 10 millions de dinars.





R.B.H