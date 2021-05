La campagne de zakat de Ali Chouerreb fait des émules

La page Facebook humoristique de Ali Chouerreb a eu la délicate idée de lancer une campagne au début de cette semaine au profit des SOS villages d’enfants Tunisie.

La page propose de donner le montant de la zakat (1,750 dinar) au profit des villages d’enfants qui accueillent les orphelins et ce en envoyant un SMS au numéro 85510.

Fort de sa notoriété et de près de cinq cent mille fans, la campagne a fait mouche et, depuis, les internautes se partagent en masse les publications de Ali Chouerreb relatives à ce don.

Les petits dons peuvent être envoyés par SMS au numéro 85510. Pour les montants les plus importants et les parrainages, les villages d’enfants offrent la possibilité des dons en ligne via le site www.sosve.tn ou bien par virement bancaire sur le compte de l’UIB IBAN TN 59 12 000 000 100 570 7885 40, code swift UIBKTNTT, code BIC UIBKTNTTXXX. Le site offre également la possibilité d’offrir des kits d’hygiène aux familles vulnérables.

SOS villages d’enfants Tunisie dirige quatre villages, à Gammarth, à Akouda, à Siliana et à Mahres. Il prend en charge un millier d’enfants.

R.B.H.