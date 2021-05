Covid ou pas, on veut le nouveau maillot du C.A. !

On a beau multiplier et reconduire les mesures sanitaires, appeler à la vigilance et publier quotidiennement le nombre de morts qui se comptent par dizaines, tous les jours (119 hier), il n’y a rien à faire si le citoyen est inconscient du danger.

Que ce soit dans les marchés hebdomadaires ou devant les magasins de Zlebia (pâtisserie tunisienne), il n’y a que des attroupements où le mot distanciation est inconnu.

Mais il n’y a pas que les adultes à sermonner, les jeunes aussi sont inconscients des dangers du covid-19.

Ainsi le cas de ces fans du Club Africain (C.A.) attroupés ce matin devant le parc A à Tunis pour acheter le nouveau maillot du club. Avec la fermeture des écoles, livrés à eux-mêmes, on peut comprendre que ces jeunes manquent de sensibilisation.

Mais quid de la présidence du club qui expose au danger ses jeunes fans en créant l’occasion d’avoir des attroupements ? Le nouveau maillot aurait pu être vendu sur internet et dans les magasins spécialisés plutôt qu’exclusivement au parc A…

Crédit photos : Mourad Abouda