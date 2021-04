Latifa Arfaoui fait sourire Kaïs Saïed

Une première, on a enfin vu le président de la République sourire ! C’est grâce à l’artiste tunisienne vivant au Caire, Latifa Arfaoui qu’on a obtenu ce visage de Kaïs Saïed.

La chanteuse tunisienne Latifa Arfaoui a posté une photo sur sa page Facebook officielle où on voit Kaïs Saïed posant, aux côtés des artistes et de sa cheffe de cabinet Nadya Akecha, tout sourire. La photo a été accompagnée de cette légende : « Nous avons eu l’honneur de rencontrer le président Kaïs Saïed et que Dieu protège la Tunisie et l’Egypte ainsi que leurs liens historiques et forts. Je suis fière de ce président cultivé, engagé et intègre et qui aime la Tunisie et son peuple ».





Pour Kaïs Saïed, et au vu de son air radieux, la visite en Égypte semble bien réussie. Avec Abdelfattah Al Sissi, le président égyptien, le courant semble bien passer. Ce qui n’étonne personne puisque les deux ont un adversaire commun : les islamistes. Cette entente et ce sourire ne manqueront pas de les énerver davantage. Cela fait trois jours qu’ils le lynchent sur les réseaux sociaux pour cette visite qualifiée d’historique par les médias égyptiens.

Le président de la République Kaïs Saïed a aujourd'hui rencontré plusieurs artistes tunisiens installés à l’Egypte lors de sa visite officielle. Ils ont parlé de la situation de la communauté tunisienne en Egypte.

I.M.