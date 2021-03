« Prison of numbers » le premier court-métrage très prometteur du Youtubeur Samy Chaffaï

Il fait partie des créateurs de contenus les plus suivis de la toile tunisienne et a récemment représenté la Tunisie dans l’émission jordanienne Sadeem qui met en compétition les youtubeurs du monde Arabe. Samy Chaffaï n’a pas démérité son prix en finale du meilleur réalisateur et le confirme avec son court-métrage « Prison of numbers » devenant le premier youtubeur tunisien à être projeté au Cinéma.

Le court-métrage, mis en ligne le 28 février 2021 et projeté en avant-première au cinéma Pathé de Tunis City atteste du potentiel extraordinaire du jeune réalisateur.

Samy Chaffaï prend toutefois des risques en fustigeant, dans son film, ce qui a fait sa notoriété, les réseaux sociaux justement et ses followers.

Dans ce court métrage, à la Black Mirror, il décrit en effet l’enfer des réseaux sociaux, l’addiction, la superficialité et cette « prison des nombres » qui enchaine les internautes dans une spirale pernicieuse où rien n’est réellement « vrai ».

Le film a déjà été visionné plus de 300 mille fois et promet d’être un franc succès.

Lien pour visionner « Prison of numbers » :

https://www.youtube.com/watch?v=Ooh2SOgaO6g

M.B.Z