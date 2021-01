Donald Trump banni de Facebook et Instagram sine die





Le président américain sortant, Donald Trump, a été banni des réseaux sociaux - Facebook et Instagram - sine die, a annoncé jeudi 7 janvier 2021 le patron de la firme, Mark Zuckerberg, par voie de communiqué.

« Les évènements des dernières 24 heures démontrent clairement que le président Donald Trump a l’intention de saper la passation pacifique et légale du pouvoir à son successeur Joe Biden », a-t-il écrit sur son compte Facebook soulignant que le contenu publié par Donald Trump sur les réseaux sociaux a été supprimé car celui-ci avait cautionné les actes de ses partisans au lieu de les condamner.

Cette décision intervient après que le réseau social a annoncé la suspension des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump pour 24 heures et ce en réaction aux incitations à la violence diffusées massivement sur les réseaux par les partisans du magnat de l’immobilier républicain, alors que des manifestations éclataient au Capitole. « Nous estimons que permettre au président (Donald Trump, ndlr) de continuer à utiliser nos services représente de grands risques. C’est pourquoi, nous avons décidé de bloquer ses comptes Facebook et Instagram pendant au moins les deux prochaines semaines », a précisé Mark Zuckerberg.

Des pro-Trump ont, rappelons-le, pris d’assaut, mercredi 6 janvier, le siège du Congrès américain empêchant ainsi la tenue de la cérémonie de certification du candidat démocrate vainqueur des élections présidentielles de 2020, Joe Biden, dont l'investitutre est prévue le mercredi 20 janvier 2021.

N.J.