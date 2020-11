Hôpital de Tebourba : Des sacs poubelle en guise duniforme de protection

Les images ont choqué la toile en ce lundi 16 novembre 2020. Elles ont été partagées sur plusieurs pages Facebook dédiées à la ville de Tebouba.

Les photos ont été prises à l’hôpital régional de la ville et montraient des cadres médicaux et paramédicaux habillés en sacs poubelles en guise de coiffe, de sur-blouse et de sur-chaussures pour se protéger contre le Covid-19.

Les internautes ont crié au scandale et se sont dit outrés de voir à quel point la santé publique est tombée bas. « Triste, scandaleux, voilà comment on traite les soldats en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, cela fait mal au cœur » ont-ils été nombreux à commenter. Des appels à la collecte de dons ont également été lancés pour fournir à l’hôpital l’équipement nécessaire.

M.B.Z