Photo du jour : Le menu du calvaire quotidien dun restaurateur

Le menu du jour posté en photo par un restaurateur tunisien a attiré l’attention des Tunisiens et a été massivement partagé par les internautes, en ce dimanche 15 novembre 2020, à cause de son originalité décrivant avec humour noir la réalité amère et le calvaire de tout un secteur en ces temps de crise épidémique.

Entrée :

Prolongation du couvre-feu durant trois semaines et fermeture à 16h.

Plat principal :

Loyer du local

Paiement des salaires

CNSS/TVA/Impôts

Eau/ Electricité/ Gaz

Dépenses

Dessert :

On fait faillite ou on meurt

#La_Tunisie_pense_à_nous

« Quand les télés sont préoccupées par la grossesse de Aïcha Attia, quand l’artiste nul est plus important que la subsistance des familles… quand l’Etat méprise son peuple et se suffit d’un communiqué pour leur dire : Mourrez ! quand personne ne se préoccupe de toi… quand le ministre que nous ne connaissons pas ne défend pas ses concitoyens, Sache que tu es en Tunisie », c’est en ces termes qu’accompagne le restaurateur son menu décrivant synthétiquement son calvaire quotidien, notamment après la prolongation des mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation du Covid-19.

S.H