Arrestation de deux enfants parmi des émigrants clandestins : la toile sindigne

Un garçon et une fille de quatre et six ans ont été arrêtés, mercredi 11 novembre 2020, par les forces de la police locale de Bekalta dans l’est du Sahel tunisien. Les deux gamins font partie d’un groupe d’émigrants clandestins qui se préparaient à quitter le sol tunisien.

Les images des prévenus diffusées sur la toile ont suscité l’ire des internautes tunisiens. En effet, une vidéo et des photos postées par une page Facebook « Moknine Today », mettent en scène toute l’opération de l’interception des prévenus jusqu’à leur conduite au poste de police où ils ont été alignés face au mur, y compris les enfants.

Plusieurs ont dénoncé cet acte et l'ont qualifié d’indigne estimant que les deux gamins n'étaient pas en mesure d'assimiler la gravité de la situation.

N.J.