Khaled Chouket tire à boulets rouges sur le rappeur tunisien Janjoon

Le directeur exécutif du parti Nidaa Tounes, Khaled Chouket, s’est plaint, dans la matinée de mardi 10 novembre 2020, sur sa page Facebook de la qualité d’une chanson de rap diffusée sur les ondes de Mosaïque FM.

Le politicien n’a pas apprécié, semble-t-il, que cette diffusion matinale d’une chanson de “Janjoon” évoquant la consommation du cannabis.

Reprenant quelques paroles de la chanson, l’ancien ministre chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement (Essid) a critiqué, non sans ironie, le choix musical “merveilleux” de la radio et “les ondes positives” que cela peut procurer à l’auditeur.

S'adressant au rappeur, Khaled Chouket a, par ailleurs, laissé entendre que la consommation de drogues est devenu un fléau (dans le milieu du rap) au point que “les Pays-Bas sont devenus un petit élève dans cette grande école”.

N.J.