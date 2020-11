Les internautes à Mechichi : Pourquoi parler quand on na rien à dire ?!

L’allocution du chef du gouvernement, Hichem Mechichi de ce lundi 9 novembre 2020, était très attendue ce soir. Annoncée depuis ce matin et prévue en direct depuis la salle d’opération d’El Aouina, les Tunisiens s’attendaient à des révélations importantes ou des décisions d’une extrême urgence.

Or, finalement, il n’en est rien. Et les Tunisiens l’ont bel et bien souligné à travers leurs posts publiés sur les réseaux sociaux. Les réactions sont unanimes. Hichem Mechichi n'aurait pas dû à intervenir et s’adresser au peuple tant qu’il n’avait rien à dire.

Dans le statut de Rym Mourali on peut lire, "Hichem Mechichi pourquoi tu menaces d'appliquer la loi. La loi est appliquée graduellement ou par facilité".

La professeure Aïda Borgi a commenté l'allocution sur un ton ironique "Je me demande qui ne portait pas le masque et s'en trouve convaincu après le point de presse du chef du gouvernement".

"Mechichi le 19 octobre 2020: Portez vos masques... le 09 novembre 2020: s'il vous plait portez vos masques".

Dans un autre statut, on peut lire "Une conférence de pesse décevante. C'est une annonce de l'échec de contenir l'épidémie. Donc démissionnez"

L'activiste Sami Handous a été plus franc, en indiquant, "M. Mechichi quand vous n'avez rien à dire, pas la peine de vous pointer !".

S.H