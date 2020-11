Dorra Zarrouk répond aux critiques qui ont suivi son mariage

Des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux, suite au mariage hier, 2 novembre 2020, de l’actrice tunisienne Dorra Zarrouk avec un Egyptien, et selon lesquelles elle serait sa deuxième épouse (la polygamie étant légale en Egypte, ndlr).

Il y a eu une large polémique entre ceux qui soutiennent son choix en affirmant que ses détractrices sont des femmes aigries et des vieilles-filles, d’une part, et ceux qui l’attaquent en estimant qu’elle a bafoué l’héritage et les acquis des femmes tunisiennes en acceptant d’épouser un homme déjà marié, d’autre part.

C’est le cas de l'ancienne députée Fatma Mseddi, qui a sévèrement critiqué l’actrice dans un post Facebook et dans plusieurs médias. Idem pour l’actrice Jamila Chihi. Il s’agit là juste de certains exemples, car les critiques ont fusé de tous côtés, obligeant l’artiste tunisienne à rétorquer.

En effet, dans une déclaration à Mosaïque Fm dans l’émission Ahla Sbeh de Amine Gara ce mardi 3 novembre 2020, Dorra Zarrouk a expliqué que son mari est divorcé et qu’il a choisi de reconstruire sa vie avec elle.

Pour elle, c’est un choix personnel et on doit respecter la vie privée des gens et leurs choix.

Suite à ces clarifications, Fatma Mseddi a fait son mea-culpa et souhaité beaucoup de bonheur à l’actrice. La toile aussi.

I.N