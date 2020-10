La ruée vers le « Zgougou » défie le Covid-19 !

A l’approche de la fête du Mouled, les Tunisiens s’empressent de faire les emplettes pour réaliser la fameuse Assida, un met festif, très apprécié et propre à cette fête traditionnelle et religieuse.

La photo prise devant une enseigne spécialisée, a toutefois choqué les internautes qui ont été nombreux, ce mardi 27 octobre 2020, à la partager. On y voit les gens se bousculer à l’entrée, amassés et collés comme si le Covid-19 n’existait plus ou que la Tunisie en était épargnée.

« La mort pour une tasse de Zgougou » [pignons de pin d'Alep] ont commenté certains. D’autres, se demandent qui va finir par remporter la guerre : « le Covid-19 ou le Zgougou ? ». Jusqu'ici, c'est la gourmandise qui semble l'emporter sur tout le reste mais les conséquences d'une telle inconscience risquent d'être lourdes.