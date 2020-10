Les déclarations de Hichem Mechichi ont déplu aux artistes

Lors de sa première interview accordée à la chaîne nationale dimanche 18 octobre 2020, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué que la classe culturelle faisait des efforts pour mettre terme à la morosité ambiante que vit la Tunisie à cause de la crise de Covid-19. Une déclaration qui a fortement déplu aux artistes ayant critiqué le fait que le chef du gouvernement ait limité leur rôle au divertissement du public.

« Au gouvernement et à son chef : vous devez présenter vos excuses officiellement pour ce qui se passe et se dit actuellement à l’encontre des artistes et des créateurs culturels. Ambiance et divertissement, n’est-ce pas ? », écrit l’artiste Souhir Ben Amara sur sa page Facebook officielle lundi 19 octobre 2020.

A la suite des protestations des artistes contre l'arrêt de leurs activités à cause des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, Hichem Mechichi a assuré qu’il allait tenter de trouver un équilibre entre le respect des protocoles sanitaires et la situation économique.

I.M