Une défunte Covid abandonnée à même le sol devant l'hôpital Abderrahman Mami

Une vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux. Publiée lundi 28 septembre 2020, elle montre une citoyenne lançant un appel pour dénoncer le fait que sa mère décédée, ait été abandonnée sur le parvis, par la morgue de l’hôpital Abderrahmen Mami, spécialement aménagé pour l’accueil des malades Covid-19 lors du confinement sanitaire général.

Se présentant comme étant du corps médical, la femme a pointé l’inhumanité du staff médical qui a refusé d’accepter la dépouille de sa mère filmée alors qu’elle était à même le sol près de l’ambulance des services municipaux qui l’a déposée et devant les locaux de la morgue. Et d’affirmer que le personnel était en train de la regarder par la fenêtre, sans bouger ou lui porter assistance, alors qu’elle vient de perdre sa mère et qu’elle ne pourra même pas l’enterrer et la pleurer, la défunte étant contaminée.

La dame a appelé dans ce cadre le gouvernement, le ministre de la Santé et les instances régionales à intervenir.

Des sources informées ont affirmé à Business News la saturation de l’hôpital et que, depuis, une solution a été trouvée.

On notera que ce n’est pas la première fois que l’hôpital est pointé du doigt. Il y a de cela dix jours, les agents du Samu dénonçaient dans une vidéo similaire le refus de prendre en charge un malade covid+ sous le prétexte d’absence de lits de réanimation.

Notons qu’il y a une recrudescence de la pandémie en Tunisie. Mardi 29 septembre, le ministère de la Santé a annoncé le plus lourd bilan humain depuis le début de la propagation du Covid-19. 32 décès ont été recensés en 48 heures. Pour les 27 et 28 septembre courant, 1.291 nouveaux cas ont été comptabilisés. Le bilan total des infectés a atteint 17.405 contaminations au Covid-19.

I.N