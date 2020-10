Fayçal Tebbini à Bochra Belhaj Hamida : Tu ne risques pas dêtre violée !

Le député controversé Fayçal Tebbini a publié, ce dimanche 27 septembre 2020, un statut dégradant s’attaquant à la femme politique et activiste des droits de l’homme Bochra Belhaj Hamida à cause de ses positions en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Publié en marge de la polémique suscitée à la suite du viol et de l’assassinat de la jeune fille à Aïn Zaghouan, le statut de Fayçal Tebbini indique : « Alors que les gens sont accablés, elle dit non à la peine de mort. Parce qu’elle n’est pas agricultrice et qu’elle ne risque pas d’être volée, Bochra Belhaj Hamida a indiqué, dans le cadre de la loi de protection des agriculteurs, que celui qui vole un agriculteur, doit travailler pour lui. Aujourd’hui, elle refuse la peine de mort dans le cadre des crimes de viol parce qu’elle est certaine qu’elle ne risque pas d’être violée. Personne ne la regarde déjà comme une femme pour avoir envie de la violer ».

Ce statut a été modifié onze fois par le député - à l'heure de la rédaction de ces lignes. Ce dernier a finalement publié une version "adoucie" de sa première publication.





Rappelons que plusieurs personnes avaient appelé à l’exécution de l’assassin de la jeune fille « Rahma ». Le tueur avait assassiné la jeune fille après l’avoir violée. Toutefois, de nombreux citoyens et défenseurs des droits de l'Homme ont exprimé leur refus pour la peine de mort, réitèrant leur appel pour l’abolition de cette peine.

S.H