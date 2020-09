Les internautes tournent en dérision les communiqués du ministère de la Santé

Révoltés, les internautes tunisiens ont lancé une campagne tournant en dérision les communiqués du ministère de la Santé.

Cette campagne vient en réaction aux bilans de moins en moins détaillés et précis diffusés par le ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie et jusqu’au mois d’août, le ministère de la Santé avait l’habitude de publier un bilan quotidien appuyé par un tableau mentionnant les détails des contaminations par gouvernorats.

Débordé depuis quelques semaines en raison de la recrudescence de la pandémie et la multiplication des cas Covid+, le ministère se contente à présent d’un bilan tous les deux jours en moyenne mentionnant le nombre de cas, de décès et celui des personnes encore porteuses du virus. Le tableau détaillant les cas par gouvernorats n’y figure plus.

Les internautes ont jugé ce nouveau format une preuve de la négligence et de l’incompétence du ministère allant jusqu’à parodier des communiqués officiels.

N.J.