Une femme Covid+ menace de contaminer le plus de monde possible !

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en ce samedi 19 septembre 2020. Une femme atteinte du Covid-19 lance un appel à l’aide aux autorités parce que son état de santé s’est dégradé et qu’elle dit être en isolement depuis une semaine avec les membres de sa famille tous positifs.

La dame, qui habite à la Manouba, fustige l’absence d’aide et affirme qu’elle ne peut même pas s’acheter de quoi se nourrir. Pour ce faire et inciter les autorités à réagir, elle a clairement menacé de sortir de chez elle et de contaminer le plus de monde possible. Des menaces qui ont été fortement condamnées par les internautes…

B.M