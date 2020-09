Le First_Impression_challenge envahit la toile tunisienne

Lancé par des internautes du monde entier, le First_Impression_challenge (le challenge de la première impression, ndlr) fait le tour de la toile tunisienne depuis quelques jours.

Et comme tous les défis qui envahissent les réseaux, il a pour but de tromper l’ennui particulièrement en cette période de crise sanitaire mondiale. Le challenge consiste à poster le hashtag et demander aux internautes de donner la première impression qu’ils ont eue en rencontrant la personne qui a posté le message.

Plusieurs internautes tunisiens se sont alors prêtés au jeu et ont posté leurs versions sur les réseaux.

I.M