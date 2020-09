Ce qu'il ne faut pas oublier, selon Lotfi Zitoun

L’ancien ministre des Affaires locales et dirigeant d’Ennahdha, Lotfi Zitoun, a publié ce mercredi 9 septembre 2020, un post sur les réseaux sociaux, où il dispense une leçon de comportement électoral aux politiciens.

« La trahison et la tromperie en politique ne sont pas intelligence, mais plutôt médiocrité et stupidité. L'intelligence, la vraie, est l'accomplissement des promesses et le respect des engagements. Même pendant les campagnes électorales, le mensonge reste un pêché, il ne faut pas l’oublier » a écrit l’ancien ministre.

Il a ajouté que les politiciens ne doivent pas oublier que l’extrémise, les égos surdimensionnés, les insultes, diffamations et injures restent immoraux même durant une campagne électorale.

« Nous pouvons rivaliser avec l'autre aux élections tout en le respectant. Nous ne devons pas oublier cela. Ce qui n’est pas permis hors campagnes électorales n’est aussi pas permis quand elles ont lieu, ne l’oublions pas » a ajouté Lotfi Zitoun, appelant les politiciens à adopter l’unique ligne politique juste, celle de la réconciliation, de l'harmonie et de l'unité nationale.

M.B.Z