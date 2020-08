Tollé autour dune offre demploi sexiste

Une entreprise déchaîne la toile mercredi 26 août 2020, à cause d’une offre d’emploi sexiste postée sur le site internet « Tunisie Annonces ». Cherchant à pourvoir un poste d’une assistante de direction au sein de son équipe, la société a souligné que les candidatures des jeunes femmes ou des femmes divorcées– car elle n’accepte pas les femmes mariées- étaient préférées.

L’annonce a été largement partagée sur les réseaux sociaux suscitant un véritable tollé. Certains internautes ont dénoncé le harcèlement sexuel au travail et d’autres ont tourné en dérision les fautes d’orthographes commises par l’annonceur.

En effet, on pouvait lire dans l’annonce la phrase suivante : « Le profil recherché : être très présentable, jeune fille ou divorcée, de préférence divorcée sans enfant (on n’accepte pas les femmes mariées), disponible pour les voyages et les déplacements le soir, sa taille ne dépasse pas 170 m, son âge est entre 20 et 35 ans ».





