Mounir Rouiss est-il totalement indépendant ?

La liste fuitée, ce jeudi 20 août 2020, de la composition du prochain gouvernement a eu l’effet escompté. Les internautes et les observateurs de la scène nationale ont passé à la loupe tous les noms y figurant.

Le premier touché par les critiques des internautes est le ministre qui serait proposés aux Affaires religieuses Mounir Rouiss. Un simple tour sur sa page Facebook révèle qu’il "n’est pas aussi indépendant que cela". En Effet, Mounir Rouiss est le frère de Jameleddine Rouiss, un nahdhaoui notoire, et n’hésite pas à partager toutes les publications et les activités de son frère. Or, le chargé de la formation du gouvernement, Hichem Mechichi avait fait part de son intention de former un gouvernement de compétences totalement indépendantes.

La magistrate Kalthoum Kennou écrivait d'ailleurs sur sa page : "Mounir Rouiss est presque, presque, presqu'indépendant, presque nahdhaoui. Il est un tout petit peu indépendant mais partage les publications de son frère, totalement nahdhaoui, Jameleddine Rouiss".





Notons qu’une liste fuitée de la composition du prochain gouvernement de Hichem Mechichi a circulé, aujourd’hui sur la toile et a été massivement partagée. Son équipe de communication a réagi à cette fuite, indiquant que seul le chargé de la formation du gouvernement est habilité à faire cette annonce.

S.H