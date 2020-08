Mohsen Marzouk : La justice, c'est l'égalité !

Le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a commenté, dans un statut publié ce dimanche 16 août 2020, les propos tenus par le chef de l’Etat lors du discours prononcé à l’occasion de la fête de la Femme, jeudi dernier.

« La justice, dans son sens contemporain et dans le monde dans lequel nous vivons, est l'égalité. Autrement, cela serait un retour à l'injustice de la distinction entre une personne et une autre, quel que soit son genre, sa couleur, sa culture, sa religion ou son origine sociale » a estimé Mohsen Marzouk.

« La distinction entre justice et égalité est une justification de l'esclavage, de l'appauvrissement et de l'injustice envers les femmes. Une vieille voix qui revient de l'abîme de la loi, celle du fort contre le faible, du riche contre le pauvre, du blanc contre le noir et de l'homme contre la femme » a-t-il ajouté.

Alors qu’il avait commencé son discours du 13 août en affirmant que « l’Etat n’a pas de religion » et en critiquant l’article premier de la Constitution, le président de la République, Kaïs Saïed s’est ouvertement dressé contre la tant convoitée égalité dans l’héritage, affirmant que « le texte coranique est clair à ce sujet et n’est pas sujet à interprétation ».

Kaïs Saïed a, en effet, préféré parler d’« équité » plutôt que d’« égalité » déclarant dans ce sens : « Nous devons d’abord instaurer une égalité entre les femmes et les hommes concernant les droits économiques et sociaux avant de parler d’héritage. Le Coran est clair à ce sujet et n’accepte pas d’interprétation. Le système de l’héritage en islam n’est pas basé sur l’égalité théorique mais est fondé sur la justice et l'équité. L'égalité dans la pensée libérale est l'égalité formelle qui n'est pas fondée sur la justice comme elle veut bien paraitre, de sorte que l'égalité n'est appréciée que par ceux qui sont financièrement capables d’en profiter ».

M.B.Z