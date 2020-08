Polémique autour du spectacle de Lotfi Abdelli : la toile divisée

Le one-man-show de Lotfi Abdelli n’a pas laissé indifférent. Une vive polémique s’est déclenchée sur les réseaux sociaux entre des indignés et qui appellent au boycott et ceux qui soutiennent l’artiste.

En effet, M. Abdelli s’est ouvertement moqué de la présidente du parti destourien libre (PDL) et députée, Abir Moussi, et de son sit-in au siège de l’Assemblée des représentants du peuple dans l’une de ses représentations. Ce qui a provoqué l’ire des fans de l’élue, estimant que la critique était basse. D’autres pensent que cela fait partie de la liberté d’expression et que chacun a le droit de dire ce qu’il veut, en particulier dans le cadre particulier d’un spectacle.

Dans les démocraties, les politiciens et les personnalités publiques sont souvent raillés ou parodiés par les artistes.

A rappeler que ce n’est pas la première fois que Lotfi Abdelli se moque de politiques dans ses spectacles.

I.N