Chekib Derouich qualifie les députés d'Attayar de traitres puis se rétracte

Le chroniqueur Chekib Derouich a présenté, lundi 3 août, des excuses au parti Attayar après avoir accusé les députés d’avoir voté contre la motion de retrait de confiance au président du Parlement, Rached Ghannouchi.

« Les traîtres sont parmi vous », a-t-il indiqué dans une déclaration sur les ondes d’IFM, en réaction aux propos de l’élu d’Attayar Hichem Ajbouni lequel a qualifié de traîtres ceux qui ont voté pour le maintien de Rached Ghannouchi à la tête de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La vidéo de son intervention a été supprimée sur site de radio IFM et le chroniqueur s’est vite rétracté pour ensuite s’excuser sur Facebook.

« Je me suis précipité, j’ai trébuché. Je me suis précipité à relater l’information sur le vote des élus d’Attayar contre la motion de censure et les altercations avec Samia Abbou sans investiguer convenablement la véracité de l’information. J’ai fait confiance à une source que j’ai testée à plusieurs reprises et qui s’est avérée fiable. C’est pourquoi, j’ai négligé les bases de la diffusion de l’information. Mes excuses aux élus d’Attayar », a-t-il écrit.

N.J.