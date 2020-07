Quand le sort du gouvernement passe par un sondage Facebook

La question du maintien du gouvernement et de sa chute fait l’actualité ces derniers jours. D’ailleurs, le conseil de la Choura du mouvement Ennahdha s'est réuni, ce dimanche 12 juillet 2020, pour débattre de la question.

Cependant, la députée Ennahdha, Jamila Ksiksi voit les choses autrement, et décide de recueillir les avis des internautes, directement sur sa page Facebook. « Question écrite au peuple : On le laisse ou on le dissout ? Vous l’avez reconnu : c’est le gouvernement. Je parle sérieusement, je veux des avis sérieux », écrit-elle en substance.

S.H