Le Credif réagit aux accusations de harcèlement contre linfluenceur « Hor Cujet »

Le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (Credif) a réagi, jeudi 9 juillet 2020, aux accusations de viol et de harcèlement en ligne à l’encontre de l’influenceur Seif Eddine Ben Ammar alias "Hor Cujet". Le créateur de contenu compte 513 000 abonnés sur sa chaîne Youtube et 480 000 sur son compte Instagram.

Le Credif a signifié dans un communiqué avoir retiré une vidéo réalisée en 2017 avec le créateur de contenu dans le cadre de ses activités de sensibilisation après avoir examiné le contenu des discussions privées entre Seif Eddine Ben Ammar et nombre de jeunes filles - mineures - sur le réseau social, Facebook

Un tollé de réactions dénonciatrices a marqué la toile tunisienne, dans la soirée de mercredi 8 juillet, après que des activistes de la société civile ont publié des captures de discussions privées sur Messenger attribuées à l’influenceur et l’ont accusé d’homophobie, de viol et de harcèlement.

Une pétition en ligne a été lancée , le 9 juillet 2020, pour bloquer les plateformes et comptes de Hor Cujet. En 24 heures, la pétition a collecté 10 000 signatures.

Hor Cujet a, rappelons-le, collaboré avec plusieurs marques tunisiennes et est, notamment, connu pour ses vidéos publiées sur Youtube ou encore l’émission iTech diffusée sur la chaîne Elhiwar Ettounsi. Il a, également, participé à l’émission arabe consacrée aux influenceurs de la région, Sadeem.

N.J.