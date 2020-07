Samir Dilou : Hichem Ajbouni est humble malgré larrogance de ses publications !

Le député Ennahdha, Samir Dilou, a affirmé, dans un statut publié ce lundi 6 juillet 2020, sur les réseaux sociaux, que le député Attayar, Hichem Ajbouni, est « une personne humble et équilibrée malgré ses récentes publications arrogantes ».

Il a ajouté que les derniers posts d’Ajbouni ne changeront pas ce qu’il pense de lui.

Hier, Hichem Ajbouni a publié un statut dénonçant le rejet de la motion appelant à classer les Frères musulmans en tant qu’organisation terroriste. «La loi est la loi et doit être respectée et appliquée par tous sans discrimination ni politisation » avait souligné le député. Ennahda, la Coalition Al Karama et Qalb Tounes ont voté contre ce projet de motion.

Le député Attayar a aussi écrit, dans une autre publication, que Qalb Tounes ne rejoindra pas le gouvernement comme le veut Ennahdha et d’ajouter : « il n'y aura pas d'élargissement de la coalition gouvernementale par le parti de Nabil Karoui et ceux à qui ça ne plait pas qu’ils se retirent, ce qui serait le mieux, ou qu’ils retirent leur confiance du gouvernement au risque de déstabiliser le pays ».

Il a aussi déclaré qu’Ennahdha, avec son communiqué pour l’élargissement de la coalition gouvernementale, prend les Tunisiens pour des imbéciles.

Aujourd’hui, Hichem Ajbouni a remis une couche en accusant Ennahdha de vouloir servir ses propres intérêts en ayant des soufifres et non des partenaires dans le gouvernement.





M.B.Z