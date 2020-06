L’ancien ministre de la Santé, et avant cela de l’Industrie et de l’Emploi, Imed Hammami, est revenu sur l’accord d’El Kamour, signé en juin 2017 entre le gouvernement de Youssef Chahed et les sit-inneurs d’El Kamour dans le gouvernorat de Tatouine.

Imed Hammami a déclaré, lundi 22 juin 2020 à la chaîne de télévision privée Carthage + sur le plateau de Moez Ben Gharbia, que le gouvernement devrait respecter ses engagements notant que plusieurs revendications n’avaient pas été honorées.

Soulignant que l’accord d’El Kamour était « le problème du gouvernement », il a avancé que ce qu’on avait convenu dans les négociations demeurait d’actualité et devrait être appliqué même si d’autres compositions gouvernementales s’étaient succédé depuis 2017.

Imed Hammami a mis en garde contre le recours à la force pour réprimer les protestataires signalant qu’il était, également, inadmissible de viser les symboles de souveraineté en référence à la tentative d'attaque contre le complexe sécuritaire de la région perpétrée par les sit-inneurs, lundi.

L’accord d’El Kamour a été signé, du côté du gouvernement, par Imed Hammami – alors à la tête du ministère de l’Emploi – et le gouverneur de Tataouine, et le représentant des sit-inneurs d'El Kamour accompagné de Taher Sekrafi, père du jeune décédé, Anouar Sekrafi, après de longues négociations et une médiation du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Cet accord stipulait la remise en fonction de la station de pompage de pétrole, l’ouverture de la route porte d’entrée au désert, et la fin des sit-in dans les diverses régions de Tataouine, en contrepartie de la satisfaction des demandes des sit-inneurs relatives au fonds d’investissements doté de 8à millions de dinars ainsi qu’à l’emploi dans les sociétés pétrolières, dans les sociétés de services pétroliers, dans les sociétés actives dans le Sahara et dans la société environnementale.

N.J