Kaïs Saïed : Emmanuel Macron est un président qui a assimilé son époque !

Le président de la République, Kaïs Saïed, qui a tenu à s'exprimer en langue arabe lors de la conférence de presse tenue ce lundi 22 juin 2020, avec son homologue français, Emmanuel Macron à Paris, a entamé son allocution par un rappel des visites qu’il a effectuées en France, dont la première à Paris, « il y’a trente ans, en 1987 », précisait-il.

Kaïs Saïed, très prolixe comme à son habitude, a commencé par un exposé, en langage très académique, de la transition de l’Occident de l’Etat de droit à la société de droit.

« Le destin a voulu que je sois aujourd’hui dans ce palais que je n’ai pas eu l’occasion de visiter en 87. Je suis heureux d’être ici et de faire parvenir la voix de mon peuple au président français qui a assimilé son époque. Je ne dis pas cela parce que je suis à l’Elysée mais parce que j’ai eu avec lui une récente discussion au téléphone durant laquelle nous avons abordé un certain nombre d’idées qu’il a proposées et de ce dialogue auquel il a appelé » a poursuivi le président, ajoutant que le monde et les peuples sont en perpétuelle mutation, avant de faire un retour sur l’histoire des révolutions intellectuelles de ces derniers siècles.

Le président a ensuite évoqué les projets abordés avec le chef d’Etat français et s’est dit très heureux de savoir qu’ils seront réalisés avec l’aide de la France. Il s’agit notamment de la Cité de la santé à Kairouan, des hôpitaux de Sidi-Bouzid et de Gafsa et de la ligne TGV qui reliera Bizerte à l’extrême sud du pays.

Rappelant la nécessité pour les peuples de s’unir, de se comprendre et d’affronter ensemble les maux qui les menacent, Kaïs Saïed a clôturé son discours par la citation de De Gaulle qui dit : « Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent. Mais les peuples ne passent pas ».

Emmanuel Macron, a rappelé de son côté, l’amitié profonde qui lie le peuple français au peuple tunisien, exprimant son admiration pour la Tunisie dans sa gestion de la crise Covid-19.

Le président français a réitéré la volonté de la France de continuer à soutenir la Tunisie dans divers domaines et à travers des projets concrets dont la formation des soignants et la construction d’établissements de santé. Il a affirmé que son pays, pour soutenir l’activité économique de la Tunisie, lui accordera un prêt de 350 millions d’euros dans le cadre de son engagement à hauteur de 1.7 milliard d’euros jusqu’en 2022 pour agir dans les secteurs de la santé, de la formation et de l’emploi des jeunes.

M. Macron a également souligné que la situation régionale et les récents développements de la situation en Libye ont aussi été abordés avec le président tunisien, précisant que la France et la Tunisie appellent ensemble les deux parties libyennes a un cessez-le-feu et à tenir leur engagement à reprendre les discussions engagées dans le cadre des Nations-Unies.

