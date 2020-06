Chawki Tabib : Nous avons adressé une lettre davertissement au chef du gouvernement !

Le président de l'Instance nationale de la Lutte contre la Corruption (Inlucc), Chawki Tabib, était l’invité ce matin du vendredi 19 juin 2020, de Hamza Belloumi dans la matinale de Shems FM.

Chawki Tabib est revenu au cours de son intervention sur la polémique qu’a suscitée le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, quand il a confié dimanche qu’il détenait 20% des parts d'une société qui œuvre dans le domaine environnemental et qui offre notamment ses services à l’Etat.

Le président de l’Inlucc a rappelé le texte de loi 2018-46 relatif à la déclaration du patrimoine et des intérêts et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts, affirmant que le chef du gouvernement se trouve précisément dans une situation non conforme à cette loi.

« Un ministre, député ou chef du gouvernement, qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, doit faire un choix, celui de ne plus traiter avec l’Etat dans n’importe quel secteur à but commercial. Il faut mettre un terme à cette situation problématique et tout comme pour certains députés, nous avons adressé hier une lettre d’avertissement au chef du gouvernement qui dispose aujourd’hui d’un mois pour régulariser sa situation » a-t-il ajouté, confiant qu’il n’a pris connaissance de cette affaire que lorsqu'Elyes Fakhfakh en a parlé lors de son interview.

