Youssef Chahed : Aucune plainte n'est actuellement déposée contre moi !

Le président de Tahya Tounes et ancien chef de gouvernement, Youssef Chahed a été présent ce jeudi 18 juin 2020, sur le plateau de la chaîne Al Watania 1 pour revenir sur plusieurs questions faisant le point de l’actualité. Youssef Chahed a défendu sa guerre contre la corruption, a affirmé qu'aucune plainte n’est actuellement déposée contre lui et a appelé à une trêve politique.

Les indicateurs économiques annoncés par le gouvernement Chahed

L’ancien chef de gouvernement est revenu, dans un premier temps, sur les chiffres et les indicateurs économiques annoncés par son gouvernement, et qui seraient erronés selon plusieurs experts. « Celui qui prétend que les chiffres que nous avons présentés sont erronés ne connaît pas les rouages et le fonctionnement de l’Etat. Les chiffres sont établis par les cadres du ministère des Finances, de l’INS et de la Banque centrale, et non par le chef du gouvernement ou les ministres. Les gouvernements partent, et eux ils sont encore là. Ce sont de hauts commis de l’Etat », indique Youssef Chahed.

Il a ajouté : « Ceux qui affirment que les chiffres présentés sont erronés ne font qu’affaiblir la position de la Tunisie auprès des créanciers. Si la Tunisie a touché des dons et des crédits durant la crise de la pandémie Covid-19, c’est grâce aux efforts de l’ancien gouvernement. Quand, j’étais au pouvoir, j’ai dit qu’il y a des indices qui se sont améliorés et d’autres pas ».





Dans ce contexte, il a, également, affirmé que c’est bien son gouvernement qui a fourni les rapports des déficits des établissements publics. « Il doit y avoir un minimum d’honnêteté intellectuelle. Ceux qui avancent les accusations des chiffres erronés puisent dans les rapports que nous avons fournis ».









Le dossier du chômage





Au sujet du chômage, il a indiqué que le taux global n’a pas baissé, bien que le chômage des hauts diplômés ait été réduit de quatre points. « Ceci est dû à l’absence de croissance. On ne peut créer de l’emploi s’il n’y a pas de croissance. Maintenant, avec la crise du coronavirus, ça va empirer et il va falloir trouver des solutions ».













Les démissions au sein de Tahya Tounes





Dans un deuxième temps, Youssef Chahed a indiqué qu’il regrette les dernières démissions au sein de son parti, soulignant le mouvement a été créé il y a à peine un an et demi. « Le mouvement Tahya Tounes, est encore jeune. Il y a des erreurs d’organisation et de structuration certes, mais nous travaillons dessus. Nous regrettons les départs, mais ça reste un mouvement naturel dans la vie politique ».





La stabilité du gouvernement Fakhfakh Quant à la coalition gouvernementale de l'équipe d'Elyes Fakhfakh, il a indiqué que l’élargissement n’est pas contre indiqué mais que ce n’était pas une priorité, soulignant la nécessité de maintenir une certaine stabilité pour permettre au gouvernement de travailler.

La guerre contre la corruption

Dans un autre contexte, Youssef Chahed a affirmé qu’il avait mené une guerre contre la corruption durant la période de sa gouvernance, assurant qu’aucune plainte n’est actuellement déposée contre lui. « Il y a des procès contre moi sur Facebook, mais rien devant les tribunaux. La justice est indépendante et personne ne peut dire le contraire ».





A la suite de l’interview, l’organisation I Watch a réagi aux propos de Youssef Chahed selon lesquels il ne ferait l’objet d’aucune poursuite judiciaire, affirmant qu’il y a bel et bien une plainte déposée à son encontre. I Watch a précisé que Youssef Chahed peut prendre connaissance de la plainte en vérifiant auprès du juge d’instruction au bureau 7 au pôle judiciaire et financier.









Le dossier Marouen Mabrouk









Revenant sur le dossier de l’homme d’affaires Marouen Mabrouk, il a indiqué que l’Union européenne a pris la décision de le sortir de la liste de gel des avoirs, ajoutant qu’il n’a aucun pouvoir sur les 28 pays de l’Union européenne et dans leur prise de décision. Youssef Chahed a considéré que l’affaire était épineuse et dure depuis 10 ans déjà, précisant qu’il n’est pas en train de suivre le développement du dossier à la lettre puisqu’il fait l’objet d’un suivi administratif et juridique continu.





Et à M. Chahed de conclure qu’il n’est pas concerné par les tiraillements politiques et les rumeurs, soulignant que la priorité est à la relance économique après la crise de la pandémie Covid-19, et qui, selon lui, nécessite une trêve politique afin de pouvoir avancer et effectuer les réformes nécessaires.

Sarra Hlaoui