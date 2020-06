Kaïs Saïed préside la réunion du Conseil supérieur des armées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé mercredi 17 juin 2020, la réunion du Conseil supérieur des armées, tenue au palais de Carthage.

Le président de la République a tenu à saluer les efforts de l’armée dans l'application du couvre-feu et la lutte contre la propagation du Covid-19. Il a aussi valorisé le rôle de l’armée de l’air dans le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Kaïs Saïed a également salué la loyauté des militaires soulignant que "l’institution militaire est loin de tous les conflits politiques".

La réunion a été l’occasion d'aborder la situation sécuritaire et militaire à l’intérieur du pays et au niveau des frontières, et célébrer le 64e anniversaire de la création de l’armée nationale et la création de l’armée de l’air.

