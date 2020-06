Mahdia - un maire de la région accusé de viol et s'en défend

Le porte-parole des Tribunaux de Mahdia, Farid Ben Jha est intervenu ce mercredi 17 juin 2020 sur Mosaïque FM, pour commenter l’affaire de viol dans laquelle est accusé un maire de la région de Mahdia.

Une conseillère municipale avait déposé, au mois d’avril, une plainte auprès de la division de lutte contre la violence à l'égard des femmes de la ville pour avoir été violée et victime de chantage de la part du maire en question.

L’accusé dans cette affaire, qui est toujours à la tête de la municipalité, dans laquelle Ennahdha a remporté la majorité des sièges, rejette cette accusation et estime qu’elle a été montée de toute pièce pour le punir d’avoir déterré des dossiers de corruption.

Le porte-parole des Tribunaux de Mahdia, a indiqué que la plaignante prétend que le viol a eu lieu depuis 2018, mais elle a porté plainte deux ans plus tard parce que l'accusé la fait encore chanter par le biais de photos et de vidéos qu'il lui envoie par WhatsApp. M. Ben Jha a rappelé que l'accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, soulignant que l’enquête est toujours en cours et que les équipes techniques travaillent sur l’affaire.

M.B.Z