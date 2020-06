Ready and Safe, le film de lONTT sur le protocole sanitaire des hôtels tunisiens

L’Office national du tourisme tunisien a produit un film promotionnel sur le protocole sanitaire appliqué dans les établissements hôteliers et ce dans le cadre de la reprise du secteur touristique alors que la pandémie Covid-19 s’estompe.

Les hôtels et restaurants touristiques ont repris leurs activités depuis le 4 juin dans le cadre de la troisième phase de la stratégie de confinement ciblé déployée par le gouvernement. L’espace aérien tunisien et les frontières terrestres et maritimes du pays seront, eux, rouverts à compter du 27 juin.

La vidéo est lancée à compter de mardi 9 juin 2020 par le ministère du Tourisme. Selon un communiqué publié à l’occasion, ce film « retrace le parcours du client depuis son arrivée et jusqu’à son départ ».

Le ministère du Tourisme note également que « le protocole sanitaire a été établi conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)».

N.J.