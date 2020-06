Khaled Krichi : Ce nest pas Ghannouchi qui décide qui pourrait rester au gouvernement !

Le député Echaâb Khaled Krichi est intervenu mardi 9 juin 2020 sur Shems FM pour commenter ce que Rached Ghannouchi a déclaré hier concernant la position du parti Echaâb vis-à-vis des propositions du mouvement Ennahdha.

« C’est le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh qui décide qui pourrait rester membre du gouvernement ou partir et non Rached Ghannouchi » a-t-il souligné en réponse à la déclaration de Rached Ghannouchi affirmant qu’un développement dans la structure du pouvoir est attendu pour rétablir un équilibre entre la majorité parlementaire et la composition gouvernementale.

Il a, dans ce sens, assuré que la position de Rached Ghannouchi n’est qu’un prétexte pour changer la composition du gouvernement au gré d’Ennahdha et ses alliés ajoutant que le parti Echaâb n’est pas obligé, constitutionnellement, de voter en faveur de toutes les motions proposées par le gouvernement.

Il a, par ailleurs, indiqué que les deux partis Echaâb et Attayar ont convenu de participer ou quitter le gouvernement ensemble : « nous avons des points de vue différents mais nous nous sommes mis d’accord sur cette question. Nous ne voulons pas dé-constituer le bloc démocrate malgré les tentatives de nous séparer ».

I.M