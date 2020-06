60% des Tunisiens qui nont pas pu travailler durant le confinement nont pas perçu leurs salaires

Le directeur des statistiques de l’Emploi à l’INS, Yamen Hlel, a affirmé, dans une déclaration accordée ce jeudi 4 juin 2020, à la Radio nationale, que 60% des Tunisiens qui n’ont pas pu travailler durant le confinement sanitaire n’ont pas bénéficié de leurs salaires.

Il a souligné que 80% des familles tunisiennes les plus nécessiteuses n’ont bénéficié d’aucune aide ajoutant que le taux de chômage a augmenté pour la première fois depuis un an et demi pour atteindre 15,1% au premier trimestre 2020. Le nombre de chômeurs s’est quant à lui établi à 634 800 au premier trimestre de l’année en cours contre 623 900 au quatrième trimestre 2019.

l’Institut national de la Statistique, en collaboration avec la Banque mondiale, a tenté, via une enquête menée sur 1030 ménages (durant la première vague de l'enquête) par téléphone du 29 avril au 8 mai 2020, de mesurer l’impact socio-économique du Covid-19 sur les ménages tunisiens, mais aussi d’évaluer la perception des Tunisiens vis-à-vis des mesures à respecter pour limiter la propagation du virus.

M.B.Z