Hassouna Nasfi : Nous allons proposer une autre motion contre toute intervention étrangère en Libye

« Nous reviendrons sur la question et nous allons proposer une autre motion contre toute intervention étrangère en Libye » a assuré le président du groupe parlementaire de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi, lors de son intervention dans l’émission La Matinale du jeudi 4 juin 2020 sur Shems FM. Il a réitéré que la position officielle tunisienne impose la neutralité vis-à-vis de la Libye et de ne pas s’aligner sur n’importe quelle partie du conflit.

Interpellé sur les raisons pour lesquelles la Déclaration du Parlement tunisien refusant toute intervention étrangère en Libye a été rejetée, M. Nasfi a précisé que certains députés ont voté contre la Déclaration juste parce qu’elle a été proposée par le bloc parlementaire du PDL et d’autres, notamment les députés Ennahdha et Al Karama, se rangent ouvertement du côté de la Turquie et soutiennent son ingérence en Libye.

« Lors de la plénière, Rached Ghannouchi n’a même pas présenté ses excuses ou fait des promesses donc il insiste encore sur sa position de soutenir une partie du conflit libyen» s’est-il exclamé, estimant que le retrait de confiance du président de l’ARP est devenu une question très sérieuse.

Pour rappel, une séance plénière consacrée à l’examen d’un projet de Déclaration sur le refus de la Tunisie de toute ingérence étrangère en Libye a démarré, mercredi 3 juin à l’ARP. Les députés ont voté contre la Déclaration. Elle n'a, en effet, réussi à récolter que 94 voix pour, alors qu'il faut un minimum de 109 voix pour qu'elle soit acceptée par le Parlement.

I.M