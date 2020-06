Lintervention incendiaire de Abir Moussi face à Rached Ghannouchi

La présidente du bloc parlementaire du PDL, Abir Moussi est intervenue lors de la plénière autour de la diplomatie parlementaire, qui se poursuit tard dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin 2020, rappelant que la séance est une audition de Rached Ghannouchi et non un simple débat.

« Aujourd’hui, nous sommes en train de vous auditionner. Malgré toutes les tergiversations et les entraves pour m’empêcher d’assister à la cérémonie du Fark de mon père, nous n’allons pas baisser les bras. Le bloc des 16 a réuni 94 députés parmi les patriotes et nous serons de plus en plus nombreux. Je dédie tout cet effort à la mémoire de mon père », indique-t-elle, émue.

Elle a ajouté : « Qu’avez-vous fait durant la période où vous avez présidé le Parlement ? Vous avez rencontré Erdogan en cachette après la chute du gouvernement Jamli. Vous avez profité de la crise du Covid-19 et l’absence des députés pour passer des projets de lois et des conventions servant vos intérêts avec la Turquie et le Qatar. Vous avez induit l’opinion publique en erreur en indiquant que vous vous êtes entretenus avec le chef du Parlement libyen. Vous avez appelé El Sarraj soi-disant pour le féliciter pour l’Aïd, alors que vous l’avez appelé pour le féliciter pour la reprise d’Al Watiya ».

Suite à ces propos, le président du Parlement, Rached Ghannouchi lui a coupé le micro, l’appelant à être plus polie et de choisir ses termes et ses propos.

Après sa reprise de parole, Abir Moussi a indiqué que Rached Ghannouchi multiplie les mensonges pour servir ses agendas. « Je suis polie et je suis en train de dire la vérité. Seuls les menteurs sont impolis [....] Vous avez menti aux Tunisiens ! »

Elle a, également, indiqué que le mouvement Ennahdha a ajouté sa vision idéologique islamiste à son site durant la période électorale, pour regagner ses bases. Elle a ajouté, dans une intervention incendiaire, que le mouvement Ennahdha n’est que l’extension de l’organisation des Frères musulmans en Tunisie.

« Vive la Tunisie ! Ghannouchi dehors ! », a-t-elle conclu son intervention.

S.H