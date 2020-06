Nabil Karoui : Le vrai sujet aujourdhui est la situation des finances publiques !

Le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui, a indiqué, dans une déclaration accordée aux médias ce mercredi 3 juin 2020, que la question de la pétition lancée par le PDL pour le retrait de confiance de Rached Ghanouchi est une tempête dans un verre de thé « libyen ».

« C’est une question purement politique et nous verrons après les positions de chacun, tous veulent se positionner et se montrer mais le vrai problème n’est pas cela. Le problème est lié à la situation des finances publiques, à ce qui arrive dans le pays. Où est allé l’argent versé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, quel est le programme de ce gouvernement pour après le corona, nous voulons comprendre où nous en sommes surtout que nous découvrons des catastrophes tous les jours. Nous voulons que le gouvernement nous donne les bilans des entreprises publiques, leur taux d’endettement car continuer ainsi n’est plus possible », a poursuivi Nabil Karoui.

Rappelons que le président du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a souligné lors d’une conférence de presse tenue au parlement, que son parti refuse toute ingérence dans le conflit libyen.

Il a ajouté que Qalb Tounes a voté pour Rached Ghannouchi par respect pour les résultats des élections et que la question retrait de confiance reste tributaire d’un éventuelle violation du règlement intérieur et surtout d’un quelconque préjudice porté aux intérêts de la Tunisie.

M.B.Z