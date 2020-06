Abir Moussi appelle les Tunisiens à veiller jusquà laube pour suivre la plénière !

La présidente du PDL, Abir Moussi, a affirmé dans une intervention lors de la plénière de ce mercredi 3 juin 2020, que toute l’opinion publique est témoin des tergiversations et des tentatives pour faire perdre du temps, afin de ne pas auditionner Rached Ghannouchi à propos de ses dépassements au niveau diplomatique.

Abir Moussi a indiqué que la majorité des chefs des blocs parlementaires ont appelé à rajouter une heure pour l’examen de la Déclaration du Parlement tunisien à propos des interventions en Libye et deux heures pour le débat autour de la diplomatie parlementaire. « Mais vous, dans une attitude hautaine, vous avez imposé la prolongation d’une heure seulement pour chacun des deux points évoqués, rejetant la demande de la majorité. Votre bloc serviteur essaye de faire perdre du temps en réclamant 15 minutes pour finir de manger. Vous tentez de dénaturer la problématique et l’objet de la plénière et pour que les Tunisiens ne puissent suivre la séance qui sera prolongée à une heure tardive de la soirée. Toutefois, j’appelle tous les Tunisiens à suivre tout ce qui va se passer même s’ils doivent patienter jusqu’à l’aube ».

D’autre part, elle a indiqué en s’adressant à M. Ghannouchi, « j’espère qu’on va réunir 73 signatures à la fin de cette plénière pour te retirer la confiance, pour soulager le Parlement et la Tunisie de tous maux ».

Cette idée de tergiversations a été, également, adoptée par le député Mongi Rahoui ayant estimé que les députés Ennahdha veulent gagner du temps afin de ne pas auditionner leur chef. Tous comme les députés du bloc démocrate qui ont dénoncé l’attitude de Ghannouchi lors de la réunion des chefs de blocs parlementaires et sa prise de décision unilatérale.

S.H